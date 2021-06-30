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Президент РФ Владимир Путин заявил, что обеспокоен «военным освоением» территории Украины иностранными контингентами, что представляет угрозу для безопасности России.

«Меня беспокоит другое - более фундаментальная вещь, а именно - начало военного освоения украинской территории», - заявил Путин, отвечая на вопросы в ходе «Прямой линии», передает Интерфакс.

Путин отметил, что по украинской Конституции на ее территории не может быть иностранных военных баз, но «можно создать учебные центры, можно создать и пользоваться какими-то другими формами».

«Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России», - заявил Путин.

«Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать», - подчеркнул глава государства.

При этом, говоря об инциденте с британским эсминцем возле Крыма, Путин подчеркнул, что его беспокоит «не то, что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России».

«Меня беспокоит другое: смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинской границы. Я дал указание министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать - хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование. Вместо этого они, что сделали? Они приперлись к нашим границам», - заявил Путин.
ForUm

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