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Сегодня, 30 июня, в Херсонской области в пансионате застрелился полицейский, сообщает УНИАН.

По словам заместителя руководителя пресс-службы полиции Херсонской области Виталия Байдарова, трагедия произошла в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке. При этом он отметил, что 39-летний погибший находился в командировке.

«Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата», - рассказали в полиции.

На данный момент не известно, что стало причиной суицида. Полиция проводит расследование.
ForUm

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