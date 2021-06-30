Сегодня, 30 июня, в Херсонской области в пансионате застрелился полицейский, сообщает УНИАН.

По словам заместителя руководителя пресс-службы полиции Херсонской области Виталия Байдарова, трагедия произошла в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке. При этом он отметил, что 39-летний погибший находился в командировке.

«Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата», - рассказали в полиции.

На данный момент не известно, что стало причиной суицида. Полиция проводит расследование.