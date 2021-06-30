Почти 60% средств государственного оборонного заказа направляется на закупку образцов вооружения и военной техники, 5% - на разработку новейших образцов. Таких разработок сейчас насчитывается 25. Об этом на брифинге сообщил и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак, передает Укринформ.

«Объем финансирования государственного оборонного заказа предусматривает выделение 22,5 млрд грн (в 2021 году. - Ред.). 5% этой суммы - на выполнение опытно-конструкторских работ... Основная сумма средств - это 59% в 2021 году - будет потрачена на закупку образцов вооружения и военной техники, которые производятся уже серийно в Украине, и некоторые мы закупаем за рубежом. И 27% средств выделяется на проведение модернизации образцов вооружения и также капитального ремонта. 9% средств направлены на обеспечение живучести арсеналов баз и складов, строительства соответствующих объектов для хранения боеприпасов», - сказал Шостак.

Он уточнил, что создание новейших образцов вооружения, вроде ракетных комплексов «Ольха», «Нептун», САУ «Богдана», продолжаются в течение нескольких лет. В Украине сейчас ведется 25 таких опытно-конструкторских работ.

«Таких разработок у нас насчитывается 25 действующих. Они не выполняются в течение одного бюджетного года, они продолжаются несколько лет, так как имеют определенную этапность: начинается с этапа технического проектирования, разработки конструкторской документации, следующий этап - изготовление опытного образца и проведение испытаний. То есть это продолжается несколько лет», - пояснил представитель МОУ.

По его словам, в процессе создания новых образцов в кооперации задействованы различные предприятия оборонно-промышленного комлекса.

Шостак заверил, что срывов выполнения ГОЗ со стороны Министерства обороны в 2021 году не будет. Он также сообщил, что сегодня состоится рабочее совещание в Укроборонпроме по созданию ракетного реактивного вооружения, в котором Минобороны примет участие.