также в разделеОбщество
ГБР сообщило о подозрении экс-главе Госгеонедр 5
ЕС открывает свободный въезд из 12 стран, Украины в списке нет 13
Министры пришли на Кабмин в форме сборной Украины по футболу 14
В Sea Breeze опровергли слухи о якобы появлении эсминца США возле Крыма 13
В Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой 53
В Украине зафиксировано 633 новых случая COVID-19 15
Счетная палата: Днепр находится на грани экологической катастрофы 29
МИД предложило открыть перспективу членства в ЕС в рамках «Восточного партнерства» 10
Тренды в наружке 2021: какими должны быть билборды 115
29 июня. Картина дня 20
Рада повысила пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы 15
Кравчук перенес операцию на сердце 32
В ВСУ допустили, что корабли Украины и НАТО могут пройти у берегов Крыма 101
Во Львове будут судить граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина 12
С 1 июля в Украине заработают Центры контроля и профилактики болезней 15
ВР приняла за основу проект закона о национальном сопротивлении 30
В Украине задержали международного мошенника 18
Минцифры: ЕС признает «ковидные» сертификаты Украины до конца лета 17

Почти 60% средств государственного оборонного заказа направляется на закупку образцов вооружения и военной техники, 5% - на разработку новейших образцов. Таких разработок сейчас насчитывается 25. Об этом на брифинге сообщил и. о. директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак, передает Укринформ.

«Объем финансирования государственного оборонного заказа предусматривает выделение 22,5 млрд грн (в 2021 году. - Ред.). 5% этой суммы - на выполнение опытно-конструкторских работ... Основная сумма средств - это 59% в 2021 году - будет потрачена на закупку образцов вооружения и военной техники, которые производятся уже серийно в Украине, и некоторые мы закупаем за рубежом. И 27% средств выделяется на проведение модернизации образцов вооружения и также капитального ремонта. 9% средств направлены на обеспечение живучести арсеналов баз и складов, строительства соответствующих объектов для хранения боеприпасов», - сказал Шостак.

Он уточнил, что создание новейших образцов вооружения, вроде ракетных комплексов «Ольха», «Нептун», САУ «Богдана», продолжаются в течение нескольких лет. В Украине сейчас ведется 25 таких опытно-конструкторских работ.

«Таких разработок у нас насчитывается 25 действующих. Они не выполняются в течение одного бюджетного года, они продолжаются несколько лет, так как имеют определенную этапность: начинается с этапа технического проектирования, разработки конструкторской документации, следующий этап - изготовление опытного образца и проведение испытаний. То есть это продолжается несколько лет», - пояснил представитель МОУ.

По его словам, в процессе создания новых образцов в кооперации задействованы различные предприятия оборонно-промышленного комлекса.

Шостак заверил, что срывов выполнения ГОЗ со стороны Министерства обороны в 2021 году не будет. Он также сообщил, что сегодня состоится рабочее совещание в Укроборонпроме по созданию ракетного реактивного вооружения, в котором Минобороны примет участие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги