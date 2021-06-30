также в разделеПолитика
The National Interest: Зеленский, преследуя Медведчука, занимается популизмом с расчетом на следующие президентские выборы 11
Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины 27
Путин обеспокоен «иностранным военным освоением» Украины 13
Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским 31
ОПЗЖ поздравила Коммунистическую партию Китая со столетним юбилеем 16
Зеленский потребовал созывать Раду 1 июля, рассмотрят закон об олигархах 13
Погребинский: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию 103
Financial Times опубликовала материал о преследовании оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK 26
Рада убрала скандальные поправки из закона об ответственности за ложь в декларациях 22
Пакистанские СМИ: Россия обратилась в ОБСЕ о незаконных санкциях украинской власти против оппозиционного политика Виктора Медведчука 31
Джангиров: Смешно говорить о претензиях в адрес Медведчука, если «Квартал 95» активно продает свои сериалы в Россию 67
Рада приняла закон, возобновляющий работу ВККС 24
Госдеп США разъяснил свою позицию относительно экстрадиции Фирташа 36
Кулеба о разрыве Минском связей с ЕС: Исторические ошибки Лукашенко 30
Нардеп Козак заплатил за аренду жилья в Беларуси 1,3 миллиона 19
Зеленский одобрил штрафы за перегруженные фуры 14
Зеленский подписал закон о «налоге на Google» 31
Совет ЕС одобрил подписание соглашения об «открытом небе» с Украиной 29

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» создает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, и немцы должны взять на себя ответственность за этот дефицит безопасности.

Об этом говорится в статье министра в Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном на сайте МИД Польши, передает «Европейская правда».

По мнению Рау, российский президент Владимир Путин устроил для Германии имперскую ловушку, в которую попала часть немецкой элиты.

«Один из моих предшественников однажды сказал в Берлине, что он больше боится немецкой бездеятельности, чем силы. Сегодня я обеспокоен отсутствием ответственности Германии за последствия сотрудничества с Россией», - заявил министр.

Как отметил Рау, завершение проекта «Северный поток-2» создаст огромный дефицит безопасности для всего восточного фланга НАТО.

«С другой стороны, Украина окажется в вакууме безопасности. Вот почему я призываю немцев взять на себя ответственность за свой выбор по запуску «Северного потока-2» и их реальный, смоделированный вклад в компенсацию дефицита безопасности», - заявил польский министр.

По его словам, Путин не понес бы огромных затрат на строительство газопровода, чтобы потом не использовать этот инструмент.

«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получать достаточно высокую компенсацию как в форме политической поддержки, так и увеличения своего оборонного потенциала. Польша готова принять участие в компенсации возникшего вследствие этого дефицита», - заявил Збигнев Рау.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал принять меры для снижения рисков, которые несет для Украины российский газопровод «Северный поток-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги