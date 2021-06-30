В Киеве за минувшие сутки обнаружили 225 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5191 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 788», - сообщил Кличко.

Заболели 127 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет. А также 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом. А также 29 мужчин с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 202 человека. В общем коронавирус преодолели 204623 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 55, в Оболонском - 48 и в Соломенском районе - 33 случая», - отметил Кличко.