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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 77 больных коронавирусом. Летальных случаев за сутки в столице нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«77 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. Всего за период пандемии в городе 5190 летальных исходов от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 563», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 4 больных коронавирусом. А также 35 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 62 человека. В общем коронавирус преодолел 204 421 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 23, в Днепровском - 22 и в Соломенском районе - 13 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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