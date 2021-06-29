СБУ разоблачила схему хищения государственных денег, выделенных на строительство отделения для приема больных COVID-19 в Закарпатской области. Стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн грн. Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн, сообщил пресс-центр ведомства.

Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура получила победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19.

При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь «на бумаге».

По материалам СБУ директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.