В Государственном департаменте разъяснили, какова позиция Соединенных Штатов об экстрадиции в страну Дмитрия Фирташа. Об этом в комментарии Украинской службе Голоса Америки рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«Австрия – это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014 – мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс», - сказал чиновник.

На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

«Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен», - заявил дипломат.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США - предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом», - говорится в письме.

В свою очередь, Кристина Зальцборн, пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам заявила об отсутствии решения о Фирташе.

«Запрос на восстановление дела довольно обширный, как и заявления прокуратуры и встречной стороны. Таким образом мы не можем предсказать, когда следует ожидать решения», - заявила Зальцборн.

Напомним, законодатели Конгресса усиливают давление на Белый дом, требуя увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.