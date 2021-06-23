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Законодатели Конгресса усиливают давление на Белый дом, требуя увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

В письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей 22 июня, конгрессмены выразили предположение, что Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему, пишет Радио Свобода.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США, и предположил, что Фирташ смог подкупить австрийскую судебную систему.

«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренный влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом», - говорится в письме.

Это письмо является развитием длительного и политически окрашенного дела, связанного с Фирташем, который обогатился при торговле природным газом между Россией и Украиной в 1990-х и 2000-х годах.

В 2014 году американская прокуратура обвинила его во взяточничестве. С тех пор олигарх противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии, где он живет большую часть времени.

США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.

Верховный суд Австрии в июне 2019 поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать Фирташу возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

Фирташ, которого обвинили в связях с организованными преступными группами в России и в других регионах, заработал свое состояние на тесных связях с Кремлем.

Магнат импортировал российский природный газ по ценам ниже рыночных, и заработал миллиарды долларов, перепродавая его Украине по значительно более высоким ценам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
ForUm

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