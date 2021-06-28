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В Италии отменили почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. В «белой» зоне карантина находятся все регионы Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANSA.

Так, с понедельника в Италии отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.

Тем не менее каждый гражданин должен всегда иметь при себе маску и надевать ее в случае, если на улице невозможно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо использовать маски во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, в поездах и самолетах.

 
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