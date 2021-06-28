В немецком Эрфурте в понедельник утром было совершено нападение на прохожих с использованием ножа - два человека получили ранения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.
По данным работников правоохранительных органов, около 6:00 неизвестный злоумышленник ранил двух прохожих, после чего скрылся. Пострадавшие два человека в возрасте 45 и 68 лет, были доставлены в соседние больницы.
Свидетели утверждают, что злоумышленник говорил по-немецки, ему от 20 до 30 лет. Полиция предоставляет описание мужчины и просит о помощи граждан. Поиск осуществляется, в частности, с помощью полицейского вертолета.
Это нападение произошло вскоре после нападения с ножом в баварском Вюрцбурге, где гражданин Сомали убил троих прохожих и ранил 10 человек, из них 5 получили тяжелые ранения. Полиция расследует дело и выясняет мотивы преступника, есть основания считать, что 24-летний эмигрант из Сомали имел исламистские мотивы.
Это подтвердил в понедельник официальный представитель федерального правительства Штеффена Зайберта. В квартире молодчика было найдено свидетельство исламистской пропаганды, сообщил Зайберт, но призвал дождаться выводов следствия. Официальный представитель отметил, что вся страна находится «в шоке» от этого жестокого преступления.
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