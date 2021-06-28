Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом Государственном Гербе Украины и определил его как безотлагательный.

Глава государства подписал проект закона на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции, сообщает Укринформ.

«Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О большом Государственном Гербе Украины" и определяю его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на пленарном заседании ВР будет первый Президент Украины Леонид Кравчук.

Зеленский подчеркнул, что 28 июня 1996 года появление Конституции Украины ознаменовало и ряд других важных вещей, в частности, украинский язык получил статус единственного государственного языка, а гривня - статус национальной валюты.

Кроме того, он напомнил, что на высшем законодательном уровне были закреплены государственные символы: сине-желтый флаг, трезубец и гимн «Ще не вмерла України».

В то же время глава государства подчеркнул, что все эти годы существует только один незакрытый вопрос - единый государственный символ прямо предусмотрен Конституцией и которого до сих пор не существует.

«Это - Большой Герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, ссор, мнений и различных видений. Это нормально, это демократия! Я думаю, что в год 30-летия Независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку», - подчеркнул Президент.

В Украине 28 июня отмечается День Конституции. В этот день 1996 года в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.