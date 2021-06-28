Сегодня, 28 июня, отмечается День Конституции Украины.

В этот день в 1996 году парламент принял Основной Закон государства, спустя 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

28 июня – День Конституции Украины – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.

Первый проект Конституции, который рабочая группа во главе с первым председателем Конституционного суда Украины Леонидом Юзьковым разработала в начале 1992 года, не был реализован из-за противостояния между тогдашним президентом Леонидом Кравчуком и Верховной Радой Украины.

Спустя почти год после избрания Леонида Кучмы президентом Украины 8 июня 1995 на фоне обострения конституционного кризиса был принят так называемый Конституционный договор, который был временной Конституцией и действовал 1 год и 20 дней до принятия полноценного Основного Закона страны.

За 6 лет с 1990 по 1996 было предложено 15 проектов Конституции Украины. Если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов, Крым бы не стал автономной республикой, а был бы 25-й областью Украины.

4 апреля 1996 года 10 депутатских фракций (без социалистов и коммунистов) создали межфракционную депутатскую группу по разработке Конституции под руководством тогдашнего заместителя председателя Народного Руха Украины Александра Лавриновича.

5 мая 1996 года на ее основе была создана Временная специальная комиссия по доработке проекта Конституции Украины, в которой по требованию коммунистов и социалистов, Лавриновича заменили народным депутатом Украины Михаилом Сиротой. Именно его называют отцом Конституции независимой Украины.

27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект Конституции на одном заседании без перерывов.

После бурных дискуссий по итогам непрерывной почти 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа.

Голосование проходило по каждой статье в отдельности и целыми разделами. В 9:18 утра 28 июня 1996 года за Конституцию Украины проголосовали в целом. Таким образом 315 голосами (из 300 необходимых) был введен в действие Основной Закон Украины.

Украина стала последней из стран бывшего Советского Союза, принявшей новую Конституцию.