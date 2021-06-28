США с 1 августа перестанут выдавать гражданам РФ американские визы и предоставлять другие консульские услуги в России.

Об этом рассказал посол США в России Джон Салливан, сообщает «Дождь».

Он утверждает, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне», - сказал он.

Посол пояснил, что такая ситуация возникла из-за малого количества дипломатов, которые остались работать в Москве.

«И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и российских», - заявил он.

Посол России Анатолий Антонов покинул Вашингтон в середине марта: после выхода интервью Джо Байдена, где тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, дипломата вызвали «для консультаций».