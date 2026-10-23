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Трамп знову хоче бути президентом США

Трамп знову хоче бути президентом США

Президент США Дональд Трамп заявив, що має право балотуватися на третій термін, хоч і визнав, що закон передбачає інше.

"Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори. Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", - сказав він.

Він заявив, що має право балотуватися вчетверте, стверджуючи, що у нього вкрали перемогу на виборах 2020 року, повідомляє CNN.

"Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори, — сказав він. – Ми показали такі гарні результати".

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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