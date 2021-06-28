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За сутки 27 июня 2021 в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 384 человека, летальных случаев – 9, выздоровели - 723 человека.

За сутки протестированы методом ПЦР - 12098 человек, методом ИФА - 2442, экспресс-тестами - 4937 человек.

За все время пандемии в Украине заболел 2234281 человек, выздоровели - 2163792;

летальных случаев - 52 295, проведено 10806892 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
ForUm

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