В Украине за минувшие сутки сделали 43 360 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 27 июня.

Первую дозу вакцины получили 22 328 человека, а полностью вакцинировались 21 332 украинца. Накануне в стране работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 21 657. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 19 532 и AstraZeneca – 2 471.

С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили первую дозу – 1 893 839 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 1984

Винницкая область - 718

Волынская область - 876

Днепропетровская область - /1283

Донецкая область - 611

Житомирская область - 819

Закарпатская область - 642

Запорожская область - 535

Ивано-Франковская область - 596

Киевская область - 1224

Кировоградская область - 379

Луганская область - 866

Львовская область - 2142

Николаевская область - 281

Одесская область - 714

Полтавская область - 1092

Ровенская область - 705

Сумская область - 725

Тернопольская область - 272

Харьковская область - 2334

Херсонская область - 878

Хмельницкая область - 832

Черкасская область - 670

Черновицкая область - 307

Черниговская область - 650

Напомним, на этих выходных в Украине заработали более 130 центров массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах. Там делают прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения Дія или контакт-центр Минздрава.