В Украине за минувшие сутки сделали 43 360 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 27 июня.
Первую дозу вакцины получили 22 328 человека, а полностью вакцинировались 21 332 украинца. Накануне в стране работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компании Pfizer – 21 657. Меньше использовались вакцины компании Sinovac Biotech – 19 532 и AstraZeneca – 2 471.
С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили первую дозу – 1 893 839 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Киев - 1984
Винницкая область - 718
Волынская область - 876
Днепропетровская область - /1283
Донецкая область - 611
Житомирская область - 819
Закарпатская область - 642
Запорожская область - 535
Ивано-Франковская область - 596
Киевская область - 1224
Кировоградская область - 379
Луганская область - 866
Львовская область - 2142
Николаевская область - 281
Одесская область - 714
Полтавская область - 1092
Ровенская область - 705
Сумская область - 725
Тернопольская область - 272
Харьковская область - 2334
Херсонская область - 878
Хмельницкая область - 832
Черкасская область - 670
Черновицкая область - 307
Черниговская область - 650
Напомним, на этих выходных в Украине заработали более 130 центров массовой вакцинации от COVID-19 во всех регионах. Там делают прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения Дія или контакт-центр Минздрава.
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