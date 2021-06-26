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На этих выходных, 26-27 июня, более 130 центров вакцинации против COVID-19 будут работать во всех регионах Украины. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минздраве отметили, что в центрах вакцинации прививки будут делать как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди. В нее войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.

«Приоритет отдается пожилым людям», - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Украине стартовал четвертый этап COVID-вакцинации.
ForUm

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