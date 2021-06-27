В Черниговской области произошел пожар в жилом доме в селе Рудовка. Погибли два человека, сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 27 июня.

Указано, что иноформация о возгорании была получена накануне в 22:33 вечера. На место происшествия направили спасателей из города Прилуки.

«На момент прибытия дом был охвачен огнем, а крыша упала внутрь здания. Пожар в 23:20 был локализован, а в 01:05 окончательно ликвидирован», – говорится в сообщении.

Во время разбора конструкций здания в помещении кухни спасатели обнаружили тела хозяев 1994 по 1997 годов рождения. Накануне молодые супруги отдали своих двух детей родственникам погостить.

Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электросети.