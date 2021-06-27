За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 450 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 1097 пациентов выздоровели. За сутки проведено 25 828 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 27 июня.
Днем ранее COVID-19 диагностировали у 756 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, в два раза превышает количество больных.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
г. Киев - 135/1984
Винницкая область - 9/718
Волынская область - 9/876
Днепропетровская область - 46/1283
Донецкая область - 3/611
Житомирская область - 19/819
Закарпатская область - 3/642
Запорожская область - 20/535
Ивано-Франковская область - 5/596
Киевская область - 37/1224
Кировоградская область - 4/379
Луганская область - 5/866
Львовская область - 9/2142
Николаевская область - 22/281
Одесская область - 39/714
Полтавская область - 5/1092
Ровенская область - 9/705
Сумская область - 15/725
Тернопольская область - 7/272
Харьковская область - 17/2334
Херсонская область - 15/878
Хмельницкая область - 2/832
Черкасская область - 8/670
Черновицкая область - 4/307
Черниговская область - 3/650
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 233 996 человек, из них 2 163 069 выздоровели, летальных случаев - 52 286.
За последние сутки привито против ковида 43 660 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 1 893 837 человек.
Напомним, в России максимальное число смертей от COVID-19 с начала года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время