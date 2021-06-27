За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 450 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 1097 пациентов выздоровели. За сутки проведено 25 828 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 27 июня.

Днем ранее COVID-19 диагностировали у 756 человек. Количество тех, кто выздоровел за сутки, в два раза превышает количество больных.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 135/1984

Винницкая область - 9/718

Волынская область - 9/876

Днепропетровская область - 46/1283

Донецкая область - 3/611

Житомирская область - 19/819

Закарпатская область - 3/642

Запорожская область - 20/535

Ивано-Франковская область - 5/596

Киевская область - 37/1224

Кировоградская область - 4/379

Луганская область - 5/866

Львовская область - 9/2142

Николаевская область - 22/281

Одесская область - 39/714

Полтавская область - 5/1092

Ровенская область - 9/705

Сумская область - 15/725

Тернопольская область - 7/272

Харьковская область - 17/2334

Херсонская область - 15/878

Хмельницкая область - 2/832

Черкасская область - 8/670

Черновицкая область - 4/307

Черниговская область - 3/650

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 233 996 человек, из них 2 163 069 выздоровели, летальных случаев - 52 286.

За последние сутки привито против ковида 43 660 человек. С начала прививочной кампании прививки получили 1 893 837 человек.

Напомним, в России максимальное число смертей от COVID-19 с начала года.