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В России впервые с 21 января обнаружили 21 665 случаев заражения коронавирусом. Умерли 619 человек — это максимальное значение с начала года.

Об этом свидетельствуют официальные данные по заболеваемости COVID-19 в РФ.

Кроме того, в Санкт-Петербурге зафиксировали суточный рекорд смертности с начала пандемии: за последние 24 часа в городе умерло 107 пациентов с коронавирусом.

Всего в России с начала пандемии выявили более 5,4 миллионов случаев заболевания, умерло более 132 тысяч пациентов.

С начала июня в России растет суточное количество новых заражений COVID-19.

Напомним, на выходных в Украине будут работать более 130 центров вакцинации.
ForUm

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