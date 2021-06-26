Ракетный эсминец США USS Ross направился в Черное море, где должны пройти многонациональные морские военные учения Sea Breeze 2021. Кроме этого корабля, участие в них примет еще 31 судно.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил США в субботу, 26 июня.

Сценарий учений включает действия на поверхности моря, наземные операции, противодействие подводным лодкам, противовоздушную оборону и методы обезвреживания боеприпасов.

«Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze этого года является ощутимой демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сейчас необходима как никогда», — сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, нынешние учения Sea Breeze будут самыми масштабными за 20 лет.