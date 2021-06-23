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В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19, на котором прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одновременно продолжаются прививки приоритетных групп из предыдущих этапов, например медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства. Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.

По состоянию на 23 июня в Украине сделали 2149244 прививки против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1755137 человек, получили две дозы и завершили вакцинацию 394107 человек.

 
ForUm

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