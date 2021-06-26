В Госдепе США заявили, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну. Об этом в пятницу, 25 июня, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена», - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

«Это использование вакцин в качестве оружия», - подчеркнула Нуланд, добавив, что США, намерены противостоять этому.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что Украина заключила новый контракт на 5,325 млн доз COVID-вакцины с китайской компанией Sinovac.