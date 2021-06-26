также в разделеПолитика
Посол Германии в Украине объяснила слова Меркель о диалоге с Путиным 8
Кремль может отменить встречу Зеленского и Путина из-за санкций СНБО 24
В ОП не удивлены заявлением Кремля о том, что ОРДЛО якобы «отторгнуты» Украиной 22
У Зеленского прокомментировали идею возобновления саммитов ЕС-РФ 15
В ОП не видят препятствий для встречи Зеленского и Путина 16
Песков: Жаль, если Киев решил де-юре отгородиться от Донбасса 20
Рада соберется на внеочередные заседания на следующей неделе 12
Послы Германии и Франции пояснили попытку возобновления диалога с Путиным 25
Зеленский назначил главу Сумской ОГА 19
ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против РФ 14
Украина, Молдова и Грузия представили в Брюсселе «Ассоциированное трио» 12
Лазарев: Очередные обыски - это политическое давление на Медведчука и членов фракции ОПЗЖ с целью борьбы с оппозицией 16
Чаплыга: Зеленский, который воюет с Киркоровым и тещей Медведчука, смешно выглядит в глазах украинцев 35
В «Голосе» требуют немедленного расследования после заявления Зеленского о «вагнеровцах» 34
Романченко: Обыски у тещи Медведчука только подтверждают, что осуществляется давление на оппозицию 22
Сергей Шабовта: Какое стратегическое партнерство и сотрудничество может быть между США и съеденной коррупцией Украиной? 15
Кулеба потребует объяснений относительно возобновления диалога с Путиным 29
Зеленский перед встречей с Байденом поговорит с Меркель 13

В Госдепе США заявили, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну. Об этом в пятницу, 25 июня, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена», - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

«Это использование вакцин в качестве оружия», - подчеркнула Нуланд, добавив, что США, намерены противостоять этому.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что Украина заключила новый контракт на 5,325 млн доз COVID-вакцины с китайской компанией Sinovac.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги