Трамп хоче обговорити з Путіним і Сі шляхи припинення війни в Україні

Президент Дональд Трамп готовий зустрітися з Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Трамп висловив думку, що зустріч світових лідерів, яку запропонував Путін, може відбутися без Зеленського, повідомляє CNBC.

"Я зроблю все, що в моїх силах, аби припинити війну, незалежно від того, чи хтось там буде, чи ні. Якщо президент Сі хоче її провести, я готовий. Я впевнений, що ми також обговоримо й інші питання, наприклад, торгівлю. Але так, я б погодився", – сказав Трамп.

Трамп заявляв, що його більше цікавить обговорення денуклеаризації з Путіним та Сі, зазначивши: "Росія, відверто кажучи, веде себе з Україною нормально. Вони не роблять нічого особливого".

Коли його запитали про критику Зеленського у зв'язку з недавнім рішенням Трампа скасувати нові санкції проти Росії, а також про його недавнє твердження, що президент США перебуває на неправильному боці історії, вкотре різко висловився на адресу Зеленського.

"Зеленський не знає, про що говорить. Це людина, яка мала б уже давно вирішити цю війну. Гадаю, настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України", – додав Трамп.

Фото: росзмі.