Национальный банк продаст на аукционе лом изношенных и выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек общим весом около 45,8 тонн, сообщает пресс-служба НБУ.
Такой объем накопленный за 2020 - 2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.
Регулятор напомнил, что изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления. Утилизация монет происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом - отчуждается в ходе аукционов (преимущественно металл идет на переплавку). На очередном аукционе, который состоится 30 июня 2021 в электронном формате на площадке zakupki.prom.ua, предлагается лом монет выведенных из эксплуатации номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. общим весом 45 770,174 кг.
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