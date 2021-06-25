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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк не удивлен заявлением пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что ОРДЛО якобы «отторгнуты» Украиной, которое является «абсолютно предсказуемым пропагандистским ходом», сообщает УНИАН.

В частности, Подоляк отметил, что слова Пескова о том, что ОРДЛО якобы «отторгнуты» Украиной, не удивляют. «Во-первых – это классический пропагандистский ход. Абсолютно предсказуемый. Во-вторых, данные слова совершенно не отличаются от риторики российских официальных лиц, которая звучит уже давно», - подчеркнул он.

Но, как считает советник руководителя ОП, слова остаются только словами, потому что факты свидетельствуют о том, что Украина постоянно выступает с инициативами, направленными на реализацию существующих соглашений для прекращения войны. «Кто блокирует эти инициативы? Российская сторона. Украина стремится сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить процесс деоккупации ОРДЛО и установить в Донецке и Луганске честный и стабильный мир», - резюмировал он.

Как известно, сегодня, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев уже де-факто разорвал связи с Донбассом, но будет печально, если это произойдет и де-юре.

«Все связи (Киева с ОРДЛО. – Ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», - сказал Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о «стене» с Донбассом.

Вчера, 24 июня, Зеленский заявил, что в случае отсутствия прогресса в международных переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе он будет инициировать вынесение на референдум вопроса об ограждении «стеной» от ОРДЛО.

 
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