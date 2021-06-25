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В Украине за апрель умерли 68 621 человек. Это на 48,5 % больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда было 46 223 смертей.

Эти показатели стали рекордными за последние три года, свидетельствуют данные платформы «Опендатабот», передает УНИАН.

Самыми распространенными причинами смерти стали:

  • сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты – 39 314 летальных исходов, или 58 %;
  • коронавирус– 12 545., или 18,5 %;
  • онкология – 6 169, или 9,1 %;
  • болезни органов дыхания – 2 734, или 4 %, в том числе 2 313 – от гриппа и пневмонии;
  • несчастные случаи – 2 164, или 3,2 %.

Украинцы также умирали от болезней органов пищеварения, нервной системы, туберкулеза. Всего в январе–апреле смертность достигла показателя 242 671 человек, это на 47 384 смертей больше, чем за первые четыре месяца прошлого года. Следовательно, показатель вырос на 24 %.
ForUm

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