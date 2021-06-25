Сегодня, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Государственной миграционной службой принудительно вернули криминального авторитета «Вато Кипиани» в страну его происхождения.

Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан.

42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу «Вато Кипиани» ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских «воров в законе», контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули «Вато Кипиани» в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире.