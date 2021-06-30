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Оперативники Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Луганской области совместно с сотрудниками СБУ, УПП, бойцами батальона полиции особого назначения, Управления миграционной полиции и других оперативных подразделений ГУНП в Луганской области, в ходе проведения отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является «криминальным авторитетом».

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению № 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» (санкций).

Сейчас сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об их принудительном возвращении в страну их происхождения.

 
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