Сотрудники Управления миграционной полиции ГУНП в Винницкой области задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники Управления миграционной полиции установили, что в одном из пенитенциарных учреждений области должен освобождаться 34-летний гражданин соседнего государства, который оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. Он отбывал 10 лет лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, причинившее смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.

После соответствующей проверки полицейские выяснили, что указанный иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбой, соединенного с насилием и грабеж.

Миграционная полиция 7 июля задержала упомянутого опасного преступника на основании определения суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.

По словам начальника Управления миграционной полиции Кирилла Доценко, указанного иностранца правоохранительные органы соседнего государства разыскивали более десяти лет. Суд подверг задержанного экстрадиционному аресту. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.