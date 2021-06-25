В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города. Такое решение на пленарном заседании Киевского городского совета поддержали 67 депутатов, сообщила пресс-служба КГГА.

Проект «Киевская городская мобильность», реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальную площадь.

«Нужно создавать безопасное общественное пространство и обеспечивать комфортные условия для пассажирских перевозок. В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы», - отметил депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий Белоцерковец.

Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:

улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и обеспечить увеличение использования общественного транспорта в городе;

предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;

уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;

уменьшить время поездки общественным транспортом;

повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;

улучшить экологическую ситуацию в центре города.

Напомним, ранее были объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.