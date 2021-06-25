В Киеве продлят Борщаговскую линию скоростного трамвая и реконструируют Вокзальную площадь, что улучшит транспортное сообщение с центральной частью города. Такое решение на пленарном заседании Киевского городского совета поддержали 67 депутатов, сообщила пресс-служба КГГА.
Проект «Киевская городская мобильность», реализация которого планируется за счет средств Международного банка реконструкции и развития, состоит из удлинения Борщаговской линии скоростного трамвая в центр Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальную площадь.
«Нужно создавать безопасное общественное пространство и обеспечивать комфортные условия для пассажирских перевозок. В проекте предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы», - отметил депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий Белоцерковец.
Реализация указанных мероприятий и компонентов проекта позволит:
- улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей столицы и обеспечить увеличение использования общественного транспорта в городе;
- предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный;
- уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, уменьшить пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок;
- уменьшить время поездки общественным транспортом;
- повысить состояние общественной безопасности у железнодорожного вокзала;
- улучшить экологическую ситуацию в центре города.
Напомним, ранее были объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь.
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