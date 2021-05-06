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Объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

«Город работает над тем, чтобы общественный транспорт становился удобным и комфортным для киевлян и гостей столицы. Продолжение линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта» - очередной шаг в этом направлении», - отметил Густелев.

По словам заместителя председателя КГГА, запуск новой трамвайной линии оптимизирует транспортные маршруты Киева. В частности, будет разгружена Святошинско-Броварская ветка метрополитена, особенно станции метро «Вокзальная», «Политехнический институт», пересадочные узлы подземки «Золотые Ворота - Театральная» и «Крещатик - Майдан Независимости».

«Другой важный аспект – удобство в пользовании общественным транспортом для жителей микрорайонов Борщаговка и Отрадный. В докарантинный период Борщаговский скоростной трамвай перевозил около 165 тыс. пассажиров в сутки. Благодаря продолжению трамвайной линии люди получат комфортное, без пересадки, сообщение с центральной частью столицы. Это будет хорошая альтернатива маршрутным такси, частному автомобильному транспорту и способствовать улучшению экологической ситуации в центре Киева», - сообщил Густелев.

Он добавил, что трамвайные пути будут построены с использованием современных технологий, благодаря чему трамваи будут курсировать почти без шума и вибраций. Кроме того, в рамках строительства переоборудуют инженерные коммуникации, реконструируют существующую и построят новую контактные сети, устроят новое дорожное полотно, современное наружное освещение, велоинфраструктуру и т.д.

Также будут обустроены новые посадочные павильоны с интерактивными информационными табло, а в трамваях установлено специальное оборудование для маломобильных граждан, устройства GPS, видеонаблюдения, безналичной оплаты стоимости проезда.

«Разработка проектных предложений будет проводиться за счет местного бюджета. А непосредственно строительство трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» будет финансироваться за средства Всемирного банка», - отметил Густелев.
ForUm

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