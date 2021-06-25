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Вариант коронавируса «дельта», впервые выявленный в Индии, вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в китайском Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире, передает Интерфакс.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания», - рассказала Сваминатан.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем «обычный» коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о «британском» и «бразильском» вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с «уханьским» COVID-19 заразностью. 22 июня штамм «дельта плюс» (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.
ForUm

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