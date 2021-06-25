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В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют отчет канадских экспертов по делу о сбивании украинского самолета рейса PS752 над Тегераном 8 января 2020 года, подчеркивающий пренебрежительное отношение Ирана к человеческой жизни.

«Украинская сторона приветствует усилия правительства Канады, направленные на установление истины и достижение справедливости в деле сбивания украинского Боинга рейса PS752 в небе над Тегераном 8 января 2020. Отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные органы власти Ирана несут полную ответственность за сбивание рейса PS752. В документе также подчеркивается пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями», говорится в заявлении МИД.

Группа судебных экспертов пришла к следующим 3 ключевым выводам.

Во-первых, Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщил авиакомпании о рисках, создав таким образом основание для такой страшной трагедии.

Во-вторых, оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно совершил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб, осуществив запуск двух ракет класса «земля-воздух», что привело к сбиванию гражданского самолета.

В-третьих, военное командование Ирана не совершило надлежащих действий с целью недопущения нарушений со стороны оператора ракетного подразделения «земля-воздух» установленного порядка боевого дежурства и несанкционированного запуска ракет. Более того, Ираном осуществлен ряд шагов, направленных на сокрытие настоящих обстоятельств катастрофы.

«Технический отчет, подготовленный Ираном, не устанавливает в полной мере цепь событий, предшествовавших трагедии. Предложенные Ираном рекомендации по устранению недостатков в системе безопасности гражданской авиации является нерелевантными и соответственно все риски, которые привели к сбиванию украинского самолета сохраняются и по сей день!» - подчеркнули в МИД.

Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому, попытка свести причину трагедии к «ложным» действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!

Факты очевидны: Иран ответственен за смерть 176 невинных людей.

Украина и государства-партнеры продолжают придерживаться позиции совершения Ираном грубых нарушений Чикагской и Монреальской конвенций. Следовательно, Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом.

Среди прочего, это включает обязанность обеспечения Ираном объективного и беспристрастного уголовного расследования и привлечения всех виновных к ответственности, а также принятия Ираном мер, направленных на недопущение аналогичных трагедий в будущем. Иначе ни одна страна, авиакомпания или пассажир не может быть уверенной в безопасности воздушного пространства Ирана.
ForUm

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