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Все 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, вернулись к исполнению своих обязанностей. Во время проверок в их действиях нарушений не обнаружили, пишет Zaxid.net.

В начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях был отстранены от должностей.

Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой – 46. Это, в частности, работники таможенного поста «Яворов» – 30 человек, МП «Мостиська» – 14 и по одному работнику с МП «Смильниця» и «Рава Русская».

Как сообщила Государственная таможенная служба Украины в ответе на информационный запрос, по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников различных таможен Украины закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений.

Соответственно, работники таможни вернулись на свои должности. В отношении работников Галицкой таможни закрыты все дисциплинарные дела, и все 46 ранее отстраненных таможенников вернулись к работе.

«В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности», – говорится в ответе на информационный запрос.

В то же время, в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продлены.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.В частности на Галицкой таможни - 46 работников.
ForUm

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