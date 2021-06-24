также в разделеСтолица
В Киеве утвердили новые правила проката электросамокатов 7
В Киеве установлен первый температурный рекорд лета 10
В метро Киева – проблемы с оплатой проезда 16
В Киеве из-за жары во время движения потерял сознание водитель трамвая 17
В Киеве за сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 15
На пяти пляжах Киева обнаружили кишечную палочку 11
В Киеве сообщили о минировании нескольких ТРЦ и двух вокзалов 10
В Киеве – 241 новый случай COVID-19 12
ГосЧС сказала, когда песчаная буря уйдет из Киева 24
Кличко заявил о предотвращении незаконного строительства в Пуще-Водице 25
В Киеве за сутки обнаружили 87 больных коронавирусом 10
В Киеве – меньше 100 новых случаев COVID-19 13
Киев ограничил въезд для грузовых авто 18
В Киеве водитель грузовика сбил двух пешеходов 30
В Киеве задержали криминального авторитета «Деда» 33
Дорогу Киев - Борисполь закроют до конца лета 33
Матч Украина-Австрия покажут на большом экране в центре Киева 32
Кличко заявил о почти полной ликвидации очередей в детсады 14

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов, сообщает пресс-центр СБУ.

От деятельности псевдоколекторов пострадали более 60 тыс. человек.

Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер «годовых» составил более 1500%.

В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.

Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и психологически давили на них.

Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.

Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:

оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;

почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдодолгов;

документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.

Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
10
Теги