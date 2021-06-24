Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов, сообщает пресс-центр СБУ.
От деятельности псевдоколекторов пострадали более 60 тыс. человек.
Схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных своих клиентов, дельцы оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, затем создавали искусственную задолженность и требовали ее возвращения. Размер «годовых» составил более 1500%.
В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.
Установлено, что организаторы сделки привлекли более 50 так называемых «телефонных коллекторов», которые звонили «должникам» и психологически давили на них.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы заведомо ложную отчетность о сложившейся задолженности и пене.
Во время обысков в офисных помещениях дельцов правоохранители обнаружили:
оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров при звонках с угрозами;
почти 50 единиц компьютерной техники, с которой участники схемы администрировали базы «клиентов» и осуществляли учет псевдодолгов;
документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях и избрании мер пресечения.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушению.
Разоблачение и блокировку схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры Киева.
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