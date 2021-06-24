В киевском метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями, сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
«Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя», - говорится в сообщении.
Граждан просят воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
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