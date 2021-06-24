В Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые 15 минут травмируется один человек.

Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина» сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает Укринформ.

«В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли. В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает», - сказала Ковальчук.

По ее словам, в нашей стране главными факторами риска совершения ДТП с тяжелыми последствиями являются, прежде всего, превышение разрешенной скорости движения водителями, потом - употребление ими алкогольных напитков перед началом движения, а также - пренебрежение водителями элементарными средствами безопасности, такими как ремень безопасности.

Она напомнила, что ранее в Украине для улучшения ситуации с аварийностью на дорогах была внедрена система фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме, и на сегодняшний день на дорогах нашего государства установлены 130 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

«Если сравнивать с прошлым годом, то количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17 процентов, и на 14 процентов уменьшилось количество ДТП с травмированными лицами. То есть, погибли на 133 человека меньше и травмировались на 1010 человек меньше. Конечно, мы ожидаем, что с увеличением количества таких камер фиксации соответственно и смертность на дорогах так же уменьшится более чем вдвое», - сообщила заместитель министра.

Отдельно Ковальчук уточнила, что когда 1 июня прошлого года была введена автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД, то за первые сутки запуска системы были зафиксированы более 57 тысяч правонарушений.

На сегодняшний день за сутки эти камеры фиксируют ориентировочно 7 тысяч правонарушений ПДД. То есть, количество нарушений на дорогах с момента запуска системы уменьшилась в 8 раз, сказала Ковальчук.

«Что касается злоупотребления алкоголем водителями. Водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, являются заведомо убийцами. Поэтому полиция ориентирована на очень жесткую борьбу с такими лицами. В частности, есть система штрафов. И в настоящее время мы видим, что это действительно уже работает. Мы ожидаем, что с увеличением штрафов относительно усиления ответственности (за нетрезвое вождение - ред.) их влияние на снижение смертности на дорогах будет колебаться где-то до 15%», - уточнила заместитель министра.

Говоря об использовании ремней безопасности, она напомнила, что с марта 2021 года штраф в Украине за непристегнутый ремень безопасности возрос в 10 раз - до 510 гривень.

«Водители и пассажиры должны понимать, что использовать ремень безопасности - это необходимость и обязанность, а не просто какая-то опция или альтернатива выбора», - отметила заместитель министра.