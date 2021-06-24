До конца августа на опасный штамм «Дельта» будет приходиться 90% всех заражений коронавирусом в Европейском Союзе.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Там напомнили, что, по предварительным данным, этот штамм может «атаковать» человека, привитого одной дозой вакцины от COVID-19.

В ECDC прогнозируют, что «индийский» вариант может охватить прежде всего молодых людей, не входящих в возрастную категорию кампании иммунизации.

В то же время в ЕС подтвердили, что полное прохождение вакцинации любым доступным сейчас препаратом обеспечивает высокую защиту от вируса и его последствий.

Новый штамм «Дельта» в настоящее время обнаружен в более 90 странах мира. Больше всего он распространен в Индии, России и Португалии. По данным служб общественного здоровья последней, где новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в 1,6 раза более контагиозный, а также в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 («Дельта») - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня стало известно, что в Украине зарегистрировали первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса »Дельта».

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и РФ, где наблюдается наибольшая вспышка штамма коронавируса «Дельта».

Гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или которые находились на территории этих стране не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2.