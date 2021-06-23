Кабинет Министров включил лабораторное оборудование для определения субтипов SARS-CoV-2 в перечень товаров, которые закупаются для борьбы с COVID-19 и закупка которых освобождена от налога на добавленную стоимость.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства.

Постановлением предлагается внести изменения в перечни товаров, которые закупаются для борьбы с пандемией коронавирусной болезни, вызванной SARS-CoV-2, и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

Как отмечается в объяснительной записке к документу, соответствующее лабораторное оборудование, которое освобождается от налогообложения, необходимо для определения молекулярных субтипов коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующих на территории Украины. Данные таких исследований будут использоваться для дальнейшей корректировки противоэпидемических мер.

Накануне председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинские лаборатории пока не могут фиксировать новый агрессивный штамм коронавируса - «Дельта». По его словам, Украина ждет от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять Delta.