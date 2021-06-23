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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине необходимо обеспечить качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море. Об этом он сообщил в Twitter, комментируя сообщение о якобы открытии военными РФ огня в сторону британского эсминца в Черном море.

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», – написал он.

Напомним, российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

 
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