В Черновцах на заседании исполкома проголосовали за новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70%, сообщает Черновцытеплокоммунэнерго.

«Только что исполнительный комитет Черновицкого горсовета проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по снабжению тепловой энергии на отопительный период на 2021-2022 годы. Тариф изменится в высшую сторону. Ориентировочно на 70%», - говорится в сообщении.

Это обусловлено двумя основными причинами:

• более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране;

• за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в разы, изменился и размер минимальной зарплаты.

Фактически теплокоммунэнерго обязали продавать услугу дешевле, чем закупались газ и другие вещи, необходимые для изготовления и доставки тепла.

94% тарифа на тепло - это производственные расходы. То есть изготовление тепла из газа, воды и электричества; его доставки; оплата труда, соответствующие налоговые отчисления. Лишь 4,5% запланировано как прибыль, с которой более половины расходуется на производственные инвестиции в сети.

Изменилось законодательство, поэтому отныне цены за отопление на квадратный метр нет. Новый тариф предусматривает отпускную цену за гигакалорию. Это положительно, потому что дома со счетчиками и индивидуальными тепловыми пунктами могут регулировать подачу тепла себе в дом по погоде и четко понимать, сколько им нужно оплачивать.

Для потребителей без счетчиков стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния. До начала отопительного сезона независимая проектно организация подаст нормы расчета расходов гигакалории тепла на квадратный метр в теплокоммунэнерго, а предприятие предоставит их на утверждение исполкома. После этого обязательно сообщит таким потребителям.

Дома без утепления имеют много потерь тепла через кровлю, подвал, окна и тому подобное. Понятно, что в таком случае расходы будут значительные, поэтому стоит воспользоваться программами утепления и модернизации, в которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета или банков. В будущем это позволит значительно уменьшить платежки на тепловую энергию.

«Теплокоммунэнерго является стратегически значимым для г. Черновцы и регулярно получает финансовую поддержку для покрытия первоочередных обязательств, но это не спасает предприятие, это путь в никуда, а точнее к коллапсу и банкротству. Необходим справедливый тариф и своевременность расчетов», - резюмировали в компании.