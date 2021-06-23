СБУ разоблачила новый коррупционный механизм в АО «Укрзализныця». Один из филиалов общества, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только «нужным» клиентам, сообщает пресс-служба ведомства.

Ежемесячно «прибыли» дельцов составляли в среднем миллион гривен. Схема действовала почти полгода.

Сотрудники СБУ установили, что организовал схему руководитель производственного подразделения филиала «Центр управления промышленностью» АО «Укрзализныця».

Чиновник требовал взятки от бизнесменов из строительной отрасли. За неправомерную выгоду он «гарантировал», что щебень будут продавать именно им. Все это в обход прозрачных процедур. Причем торговля шла оптовыми партиями.

Для передачи денег организатор схемы привлек посредника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения участником схемы части взятки. Правоохранители задержали посредника в Киеве во время передачи очередной части неправомерной выгоды в размере 87 500 грн.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.