22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что группа туристов из Сумской области из 46 человек во время спуска с Говерлы по «синему маршруту» из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ было направлено спасателей ПРВ Ворохта пост Заросляк, сообщила ГосЧС.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков падает. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из них: 22 детей и 4 взрослых в т.ч. 1 роженица.

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.