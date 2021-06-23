также в разделеОбщество
В Ивано-Франковске задержали группировку рейдеров и вымогателей 4
Пограничник требовал €10 тысяч от украинца за переправку в Россию 10
ГФС провела обыски в «Киевпасстрансе» 10
На этой неделе Центр вакцинации в Киеве будет работать четыре дня 10
AstraZeneca заявляет об эффективности вакцины против штамма «Дельта» 11
Суд оставил Антоненко и Кузьменко под домашним арестом 10
Фукс выходит из набсовета мемориального центра «Бабий Яр» 16
22 июня. Картина дня 18
Ляшко рассказал, как будут проводить регулярные полные медосмотры 28
СНБО собирается на заседание из-за «индийского» штамма COVID-19 22
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 31
ООС: Погибшие на Донбассе боевики подорвались на собственных минах 21
Украина стала участницей европейского сообщества в сфере гостеприимства 11
СБУ задержала иностранца, подозреваемого в терроризме 11
В «Дии» запустят «кабинет пациента» 23
Полиция задержала партию героина на 300 миллионов 13
Глава Минздрава рассказ о подготовке к появлению «индийского» штамма COVID-19 17
Чиновники Укрзализныци потратили 200 миллионов на опасные для пассажиров материалы 10

22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что группа туристов из Сумской области из 46 человек во время спуска с Говерлы по «синему маршруту» из-за осложнения погодных условий (значительный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

В 18:25 для проведения спасательных работ было направлено спасателей ПРВ Ворохта пост Заросляк, сообщила ГосЧС.

В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков падает. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из них: 22 детей и 4 взрослых в т.ч. 1 роженица.

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги