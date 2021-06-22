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Связь Украинской Православной Церкви с Русской представляет собой исключительно символическое духовное и историческое единство.

Фото: из открытых источников

Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал в эфире радио «Вера», комментируя молитвенное стояние верующих УПЦ у стен Верховной Рады и Офиса президента Украины, сообщает mospat.ru.

«Стремление заставить Украинскую Православную Церковь изменить свое название — это попытка продолжения такой политики, проводники которой стараются представить Церковь как агента иностранного государства, что не соответствует действительности, поскольку самоопределение Русской Православной Церкви заключается в отсутствии ее привязки к какому-либо конкретному государству», — сообщил Владимир Легойда.

Глава Синодального отдела подчеркнул, что Святейший Патриарх Кирилл и другие представители духовенства неоднократно отмечали: Русская Церковь — это не Церковь Российской Федерации.

«Украинская Православная Церковь имеет широчайшие права самоуправления, все вопросы своей внутренней жизни решает самостоятельно, а ее духовенство и прихожане — граждане Украины», — добавил он.

«Связь Украинской Православной Церкви с Русской представляет собой исключительно символическое духовное и историческое единство. Я не понимаю, зачем стремиться разрывать эту связь. Политические границы в современном мире — вещь гораздо более подвижная. Духовное братство двух Церквей — сегодня главное, что связывает народы России и Украины», — продолжил Легойда.

По его словам, сегодня представляется важным подчеркнуть и сохранить это единство, а не продолжать давление на Украинскую Православную Церковь в целях ведения какой-то политической игры.

«Ответственные политики не могут игнорировать столь серьезные требования своих граждан, как те, что прозвучали несколько дней назад во время многотысячного молитвенного стояния православных верующих у стен украинского парламента и Офиса Президента Украины», — заключил Владимир Легойда, выразив надежду, что Владимир Зеленский прислушается к мнению украинцев, вышедших на этот митинг.

 
ForUm

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