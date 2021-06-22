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В кабинете пациента через приложение «Дия» будет возможность отслеживать прохождение обязательных скрининговых программ для пациентов старше 55 лет. Также врачей и пациентов будут стимулировать проводить такие обследования.

Об этом на пресс-конференции в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Здоровая Украина» сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Сейчас мы хотим сделать кабинет пациента на портале, который будет доступен каждому, у кого есть смартфон. В частности, мы говорим о «Дии». Это нам позволит проводить наши скрининговые программы и четко видеть, кто проходил эти скрининговые программы, кто их предлагает, то есть какой семейный или лечащий врач. И человек может отслеживать, почему ему не предоставляют эти скрининговые программы», - сказал Ляшко.

По его словам, для людей старше 55 лет будут введены так называемые чекапы на неинфекционные заболевания каждые два года, например, скрининг рака молочной железы или на колоректальный рак.

Ляшко добавил, что также будут введены мотивационные стимулы для врачей, прежде всего первичного звена, у которых наибольшее количество пациентов охвачено такими программами. Также определенные стимулы, такие как компенсации, будут для людей, которые проходят такие скрининги ежегодно или раз в два года.

«Могут быть предложены определенные вещи: спортивные залы, бассейны, определенные другие мотивационные пакеты, над которыми мы сейчас работаем, чтобы человек был как можно дольше активным, как можно дольше оставался здоровым», - сказал министр.

В то же время, по его словам, для тех, кто имеет проблемы со здоровьем, будет расширена программа «Доступные лекарства», которая позволит на амбулаторном уровне обеспечить своевременное лечение и уменьшить финансовые затраты больного.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил общенациональную программу «Здоровая Украина», целью которой является достижение более длительной продолжительности жизни украинцев. Программа направлена ​​на все возрастные категории и группы населения.
ForUm

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