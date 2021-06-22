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Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как Украина готовится к возможному появлению «индийского» штамма коронавируса.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума «Украина 30», передает УНИАН.

«Сейчас мы как готовимся - путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине есть 2 млн 628 тыс. доз вакцины. Мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти с каждым днем», - отметил Ляшко.

Также, как добавил министр, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест, или справку о полном курсе прививки от коронавируса вакцинами, которые разрешены к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, за сутки 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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