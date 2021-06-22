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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 87 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5180 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 212 370», - сообщил Кличко.

Заболели 49 женщин в возрасте от 18 до 80 лет, 29 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. А также 4 девочки от 5 месяцев до 12 лет и 5 мальчиков от 3 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 3 больных коронавирусом. А также 33 мужчин с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 53 человека. В общем коронавирус преодолели 202 713 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 25, в Соломенском - 16 и в Дарницком районе - 11 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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