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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение индийского штамма коронавируса, который теперь называется delta, в 92 странах.

Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.

«На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость», - сказала Ван Керкхове, передает УНИАН.

В настоящее время в мире насчитывается 195 независимых государств (Ватикан и члены ООН).

Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант).

По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.
ForUm

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